Il TeLiMar Palermo vince a Bologna 15-8 contro la De Akker

Vittoria perentoria del TeLiMar Palermo nella sesta giornata del Campionato di A1. Alla piscina Carmen Longo di Bologna finisce 15-8 per il Club dell’Addaura contro la De Akker. I ragazzi del Presidente Giliberti scendono in vasca con la giusta concentrazione, che permette loro di portarsi sul 6-0 quasi alla metà gara, per poi gestire i tentativi avversari con una buona fase difensiva. Il prossimo appuntamento sarà sabato 3 dicembre in casa col Quinto.