Candidata in due Comuni con schieramenti diversi, il caso di Ilaria Paolillo

Impazza la polemica per il caso di Ilaria Paolillo, candidata a Catania e Gravina con due differenti schieramenti politici.

Candidata in due Comuni diversi con due schieramenti politici differenti. Si tratta del curioso caso che vede come protagonista Ilaria Paolillo, dirigente del Partito Animalista Italiano che ha deciso di scendere in campo in vista delle prossime elezioni amministrative del 28 e 29 maggio prossimi in Sicilia.

Ilaria Paolillo, la doppia candidatura della discordia

Ilaria Paolillo, infatti, si è candidata a Catania con il Centrosinistra sostenendo il candidato sindaco Maurizio Caserta, appoggiato da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana e Verdi.

Invece, a Gravina di Catania, località della provincia etnea, la dirigente del Partito Animalista Italiano si è schierata con Sud chiama Nord di Cateno De Luca, lista che sostiene il sindaco uscente Massimiliano Giammusso, esponente di Fratelli d’Italia.

Addirittura, nei differenti santini elettorali che promuovono la candidatura, l’aspirante consigliere ha utilizzato anche lo stesso outfit.

Ma cosa accadrà in caso di doppia elezione in entrambi i Comuni? La risposta è semplice. Ilaria Paolillo sarà costretta necessariamente a scegliere in quale dei due consigli comunali prendere posto. Nel frattempo, sui social, non mancano le polemiche per questa particolare decisione.

Fonte foto: Facebook