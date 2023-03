Illuminazione pubblica, Siracusa si rifà il look

Lavori di efficientamento per gli impianti di Cassibile, Belvedere, Terrauzza Murro di Porco, Fanusa, Arenella, Ognina Asparano e Fontane Bianche

SIRACUSA – È partito il primo lotto dei lavori di riqualifica ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione.

Corpi illuminanti con tecnologia a led sostituiranno quelli di vecchia generazione nei quartieri di Cassibile e Belvedere, e nelle zone balneari di Isola, Terrauzza Murro di Porco, Fanusa, Arenella, Ognina Asparano e Fontane Bianche.

I lavori rientrano nella convenzione “Servizio Luce 4” che Enel X si è aggiudicata nei mesi scorsi per la durata di nove anni.

Il servizio, che assicurerà risparmio ed efficienza alla rete pubblica, oltre alla fornitura di energia elettrica, include la gestione e la conduzione degli impianti, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; ed appunto gli interventi di riqualificazione energetica e di innovazione tecnologica sono partiti in questi giorni.

“Un’illuminazione pubblica sempre più efficiente per assicurare maggiore risparmio energetico – hanno dichiarato il sindaco Francesco Italia e l’assessore Giuseppe Raimondo – Entro un anno tutte le sorgenti luminose presenti ed obsolete verranno sostituite con nuove sorgenti a led di ultima generazione”.

“Si stanno inoltre revisionando – hanno aggiunto – tutti i quadri elettrici di comando esistenti e sostituendo quelli ormai obsoleti e fuori norma. Lo stesso per avverrà con i sostegni vetusti e per i circa 15 Km di vecchie linee elettriche. I lavori di riqualifica garantiranno inoltre l’ampliamento di nuovi impianti in aree periferiche ad oggi sprovviste di impianti di illuminazione pubblica o che necessitano di un importante potenziamento di quelli già esistenti”.

“In ogni caso – hanno concluso Italia e Raimondo – sono interventi che cambieranno la percezione di pubblica illuminazione in città”.

Si stima, a regime, un risparmio energetico di oltre il 60%, quantificabile in 6,7 milioni di kWh/anno, che comporterà benefici anche per l’ambiente poiché eviterà di immettere annualmente in atmosfera quasi 3.140 tonnellate di Co2.