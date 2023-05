Illuminazione pubblica, Trapani “si rifà il look”

Programmata la sostituzione totale dell’impianto, dal centro storico al porto. Analoghi interventi ad Alcamo, dove il servizio è stato esternalizzato anche in ottica di efficientamento

TRAPANI – Sarà un grande lavoro di sostituzione e restauro quello che riguarderà l’illuminazione pubblica cittadina. Il progetto, per il costo di 17 milioni di euro, prenderà il via a breve, dopo la definitiva stipula contrattuale. Nel dettaglio, verranno sostituiti il 100% dei corpi illuminanti presenti sul territorio, comprese le lanterne artistiche del centro storico unitamente a 300 sostegni. Saranno completamente sostituiti 242 pali di tipo storico, restaurati i 44 grandi pali del porto e di piazza Vittorio Emanuele, mentre si procederà alla sostituzione delle cime. Ancora, verranno ripristinati 250 pali della luce attualmente mancanti, e ne verranno installati ulteriori 150 in aree oggi prive di impianto d’illuminazione. Secondo i tecnici del Comune, la sostituzione della gran parte dei pali era ormai divenuta non più rinviabile e non sempre i lavori di “restauro” erano da considerarsi convenienti, a maggior ragione in presenza di fenomeni di corrosione avanzati e alimentati dalla brezza marina. Gli uffici comunali hanno comunicato come si stia lavorando per sollecitare la ditta aggiudicataria dell’appalto, affinché si adoperino ad un immediato sopralluogo su tutti i lampioni storici, e in caso rimuovano l’intero corpo illuminante in presenza di nuove criticità emerse in seguito ai controlli.

Anche in altri Comuni della provincia trapanese si è scelto di esternalizzare la gestione del servizio. Ad Alcamo, è stato stipulato un accordo con Enel X, per la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica per i prossimi 9 anni. Il Comune retto dal sindaco Domenico Surdi, infatti, ha scelto di aderire alla convenzione Consip “Servizio Luce 4”, di cui Enel X Global Retail, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, si è aggiudicata la relativa gara. Oltre l’ordinaria manutenzione, la conduzione degli impianti e la fornitura di energia verde, Enel X attraverso la controllata Enel Sole effettuerà anche una serie di interventi a suo carico.

I lavori, per quanto riguarda l’efficientamento energetico del parco illuminotecnico del Comune, verranno effettuati entro il 2024. Per quanto concetrne, invece, gli interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento normativo degli stessi impianti, verranno completati entro il 2029. “Grazie all’utilizzo di nuovissime tecnologie – ha dichiarato il primo cittadino alcamese– renderemo più funzionale l’illuminazione pubblica cittadina, avremo un sicuro risparmio energetico oltre a garantire una migliore vivibilità del territorio”. “Potremo ottimizzare – continua l’assessore alle Opere pubbliche Mario Viviano – i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico e una pianificazione organica delle attività di manutenzione con conseguente riduzione dei costi di gestione”.

Per ogni richiesta di intervento, per segnalare guasti o criticità sugli impianti, i cittadini di Alcamo potranno utilizzare un apposito numero verde e un’app innovativa, da scaricare sul proprio smartphone, che saranno forniti e utilizzabili dopo l’avvio del servizio, nel mese di maggio in corso. In termini di efficientamento energetico, verranno progressivamente sostituite 4.450 vecchie armature con altrettante armature a Led, di ultima generazione. Verranno, inoltre, sostituiti gli esistenti 60 quadri elettrici di comando e 200 sostegni ormai obsoleti. Si procederà, infine, a sostituire anche circa 1.250 metri di linee di alimentazione e 6.363 linee elettriche di derivazione dell’esistente impianto. Questi interventi porteranno ad un risparmio energetico annuo che ammonterà a 3.761.979 chilowatt ore.