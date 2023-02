Immagini pirotecniche dal Brasile: un fulmine colpisce il Cristo Redentore a Rio de Janeiro

Immagini mozzafiato dal Brasile: durante i temporali abbattutisi su Rio, un fulmine ha centrato in pieno la statua del Cristo Redentore

Immagini spettacolari giungono dal cuore del Brasile.

Un fulmine durante un temporale, infatti, ha colpito in pieno il Cristo Redentore a Rio de Janeiro, danneggiando i riflettori che illuminano il monumento, rimasto così al buio.

Sui social è diventata virale la foto che immortala il momento in cui il lampo raggiunge la testa della gigantesca statua situata sulla collina del Corcovado.

Black-out su Nossa Sehnora de Aparecida

Il forte maltempo ha provocato il black-out anche nell’illuminazione della cappella di Nossa Senhora di Aparecida, situata proprio sotto la statua, oltre alle apparecchiature informatiche, come riferito dal Santuario arcidiocesano del Cristo Redentore.

La testa del Cristo, su cui è caduto il fulmine, non ha subito danni ma i tecnici sono al lavoro per valutare la situazione dell’intero complesso del santuario, come fanno sapere le autorità ecclesiastiche.