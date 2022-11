Immigrazione clandestina, i nomi degli arrestati dell’operazione “Mare aperto”

Dodici le persone finite in carcere e quattro ai domiciliari. Altri 6 indagati sono risultati irreperibili

Sono 12 le persone condotte in carcere dalla Squadra Mobile di Caltanissetta nell’ambito dell’operazione “Mare Aperto” che ha cosentito di sgominare una banda dedita all’immigrazione clandestina. In carcere sono finiti Giovanni Bartoluccio, 52 anni, Gaetano Vigna, 55 anni, Maurizio Ticli, 51 annni, Mounir Ben Said Gharbi, Saber Toumi, 45 anni, Farag Abdelhafiz Abdel Rahman Bakri, Sarra Khaterchi, 38 anni, Akrem Toumi, 46 anni. Quattro le persone condotte ai domiliari: i niscemesi Giuseppe Militello, 49 anni, Salvatore Militello 52 anni, Franco Reale, 65 anni e Giacomo Rinaudo 52 anni.