Imprendigreen, Palermo: il premio di Confcommercio a Riolo Motors

Il premio di Confcommercio mira a qualificare imprese qualificate

Un riconoscimento che premia comportamenti quotidiani virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile. Riolo Motors è tra le aziende siciliane a ricevere Imprendigreen 2022, il premio di Confcommercio che mira a qualificare imprese sensibili e qualificate nella transizione ecologica. La premiazione è avvenuta durante “l’acchianata ecologica”, la grande passeggiata pensata da Confcommercio per promuovere la sostenibilità ambientale e l’educazione alle politiche green. Il riconoscimento nazionale è stato assegnato simbolicamente a tutte quelle aziende che ogni giorno pongono in essere azioni che guardano alla sostenibilità ambientale.

Il Gruppo Riolo, infatti, è stato tra i primi in città a puntare tutto sulle energie rinnovabili. Quattro gli impianti fotovoltaici installati fino ad ora, per oltre 400 pannelli solari a copertura delle concessionarie del gruppo. E in cantiere i lavori di adeguamento elettrico volto a raddoppiarli. Un progetto nato dieci anni fa che mira a produrre energia pulita finalizzata non solo all’autoconsumo, ma anche alle immissioni in rete. Riolo, che è tra i principali venditori di vetture ad alimentazione elettrica e ibrida, ha inoltre implementato la struttura di colonnine di ricarica all’interno delle sue concessionarie, dalla zona officina alla zona service, fino al parcheggio clienti.

Azioni concrete che hanno trasformato il volto di un’azienda storica, oggi ancora più green, sempre più friendly per la tutela dell’ambiente, sempre più un riferimento della mobilità elettrica. In quest’ottica si inserisce anche il processo di digitalizzazione aziendale che è partito dall’eliminazione della carta. I file digitali hanno a poco a poco sostituito la carta. “Lorem Ipsum – dice Iolanda Riolo – lorem ipsum”.