In Gran Bretagna sciopero totale del servizio ferroviario, disagi per gli spostamenti negli aeroporti

Si preannuncia una nuova giornata di forti disagi con caos negli spostamenti di Santo Stefano in tutta la Gran Bretagna per lo sciopero totale del servizio ferroviario e per l’agitazione delle polizie di frontiera. Network Rail ha confermato che le ferrovie britanniche resteranno ferme per il secondo giorno consecutivo a causa dello sciopero dei membri del sindacato ferroviario, marittimo e dei trasporti (RMT), che è iniziato alle 18 del 24 dicembre e si concluderà alle 6 del 27 dicembre. Disagi anche per gli spostamenti da e per gli aeroporti londinesi, con scioperi sullo Stansted Express e lavori di aggiornamento già pianificati sull’Heathrow Express.

L’Automobile Club del Regno Unito stima che 15,2 milioni di auto si riverseranno sulle strade britanniche oggi per l’inizio dei saldi e la ripresa del campionato di calcio. Una soluzione alla crisi nel settore ferroviario- spiega il Guardian – sembra molto lontana dal momento che il sindacato accusa i ministri del governo Sunak di essere “scomparsi” dopo l’ultimo round di colloqui.