In Sicilia arriva l’inverno: temperature in picchiata, pioggia e neve

In Sicilia è arrivato l'inverno: piogge, temperature in calo e. breve, giungerà anche la neve. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Seppur in ritardo, l’inverno bussa alla porta e si presenta in Sicilia.

A partire da oggi, infatti, le temperature sull’isola sono andate giù, portando via il caldo semi-estivo che aveva caratterizzato le scorse settimane in Trinacria.

Nel palermitano e nel trapanese la pioggia la sta facendo da padrone, con il fenomeno destinato a estendersi nelle prossime ore anche sul versante centro-orientale.

Tuttavia, c’è di più: in Sicilia nei prossimi giorni farà capolino addirittura la neve.

Mercoledì lieve aumento delle temperature, da prossima settimana domina il freddo

Per avere un quadro più chiaro del clima in Sicilia, abbiamo sentito l’esperto Vincenzo Insinga, meteorologo di 3B Meteo, che c’ha raccontato costa sta esattamente accadendo nell’isola e cosa aspettarci dai prossimi giorni.

“Sì, l’inverno è arrivato – le sue parole – Oggi è in transito una perturbazione che da Ovest verso Est interesserà tutta la Sicilia. Tra pomeriggio e sera le precipitazioni che stanno interessando il palermitano e il trapanese si estenderanno a catanese, ennese e tutta la parte orientale. Domani la perturbazione sarà seguita da forti venti di maestrale che se da un lato porteranno a schiarite sulle province meridionali, dunque agrigentino, gelese, ragusano, dall’altro intensificheranno le precipitazioni sul palermitano e sul messinese con temperature in ulteriore calo. Domani si presenteranno valori tipicamente invernali e addirittura nevicherà a partire dai 1200-1300 m, quindi cadrà la neve su Piano Battaglia e anche le cime dei comuni più alti dei Nebrodi, come ad esempio Floresta, saranno totalmente imbiancati”.

“In questi due giorni si sta assistendo a un primo assaggio invernale – prosegue Insinga – Domani si verificheranno le ultime precipitazioni sul versante settentrionale, anche di una certa intensità sul palermitano e messinese: ci saranno rovesci e anche qualche breve temporale. Mercoledì rimonterà l’alta pressione con ampie schiarite su tutta la Sicilia. Nei primi giorni di settimana entrante, invece, ci sarà un nuovo episodio di aria fredda dal Nord Europa verso l’isola”.