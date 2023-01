Incendio a bordo della nave Palermo-Napoli, tanta paura ma nessun ferito

Per cause ancora da accertare un incendio è divampato all'interno di una nave che effettua il servizio dal capoluogo siciliano a Napoli

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito ieri sera (14 gennaio) al porto di Palermo. Per cause ancora da accertare un incendio è divampato all’interno di una nave-traghetto della Gnv che effettua il servizio sulla tratta dal capoluogo siciliano a Napoli.

Incendio all’interno della stiva

Poco prima di lasciare il molo di Palermo all’interno della nave Suberba, intorno alle 22, è scoppiato un rogo all’interno della stiva. Sembra da una prima analisi che il fuoco sia scaturito da un autorimorchiatore presente nel garage, all’interno del quale si è creata una grossa nube di fumo nero che, successivamente, ha invaso la banchina.

L’intervento dei vigili del fuoco

E’ scattato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivate otto squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio, i militari della Capitaneria di porto, gli agenti della polizia di Stato e i finanzieri. Presenti anche alcune ambulanze per prestare soccorso ai passeggeri: nessun ferito, solo qualche persona intossicata dal fumo. A bordo della nave gli oltre 180 passeggeri sono stati fatti scendere e messi prontamente in salvo. I componenti dell’equipaggio, circa 80 persone, sono rimaste e bordo come da prassi.

Alcuni passeggeri trasferiti in hotel

All’interno della nave, come detto, sono presenti le vetture dei passeggeri che saranno traportate successivamente fuori dalla nave. Da valutare i danni che hanno subito le automobili a causa dell’incendio. Alcuni passeggeri, intanto, sono stati trasferiti in un vicino hotel dove hanno trascorso la notte. “Per fortuna siamo riusciti a scendere tutti dalla nave – ha raccontato una passeggera – , dopo aver sentito un forte scoppio abbiamo visto del fumo dentro la cabina. Poco dopo, grazie alla collaborazione dell’equipaggio, siamo scesi dalla nave. Siamo in attesa di valutare i danni alla nostra auto che si trova all’interno della stiva”.

Il sindaco Lagalla: “Tanta paura ma nessun ferito”

Sul posto si è recato anche il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: “Tanta paura ma per fortuna tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo e non hanno riporttao conseguenze fisiche – ha detto il primo cittadino – . Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine presenti, è stato possibile in salvo i passeggeri e l’equipaggio della nave. Ben diversa sarebbe stata la situazione se il traghetto fosse stato in navigazione”.

Proseguono le operazioni di spegnimento

Proseguono le operazioni di estinzione dell’incendio che sin dalla tarda serata di ieri sta interessando uno dei garage di una nave al molo Santa Lucia di Palermo. Dopo aver confinato le fiamme ed abbassato l’alta temperatura, le squadre stanno accedendo all’interno dei locali per le operazioni di minuto spegnimento. Sul posto operano anche mezzi nautici.