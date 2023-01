Aggressione e incendio al Papardo, De Luca: “Regione attivi presidi di sicurezza”

"I nostri ospedali devono tornare ad essere luoghi sicuri per sanitari e cittadini", commenta de Luca dopo quanto avvenuto al Papardo.

Il capogruppo all’Ars del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, chiede un intervento deciso a parte della Regione Siciliana al fine di garantire una maggiore sicurezza negli ospedali siciliani dopo l’aggressione (con successivo incendio) compiuta nelle scorse ore al Papardo di Messina.

L’incendio appiccato al Papardo, a quanto pare da un uomo che prima avrebbe anche aggredito alcuni infermieri, è un fatto molto grave, che si aggiunge a precedenti aggressioni e atti violenti, che sono quasi una costante negli ospedali messinesi e siciliani”, commenta De Luca su Facebook.

De Luca: “Ospedali tornino luoghi sicuri”

“Ho quindi scritto all’ assessore alla Salute – prosegue De Luca – per chiedere l’istituzione di un presidio di sicurezza, sperando che con il nuovo assessore la richiesta non cada nel vuoto, come accaduto in passato”.

“Nella missiva all’assessore Volo ho chiesto pure che si provveda a stanziare immediatamente le somme occorrenti per ripristinare la funzionalità del plesso danneggiato“, conclude il capogruppo all’Ars.