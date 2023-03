Terrore nella notte, incendio devasta due appartamenti nell’Agrigentino: residenti in fuga

Paura per l'incendio che ha causato la distruzione di due appartamenti. Ecco cos'è accaduto.

Sono stati momenti di forte preoccupazione quelli vissuti nella tarda serata di ieri, martedì 21 marzo, in via Vittorio Colonna ad Aragona, in provincia di Agrigento, a causa di un incendio scoppiato all’interno di un appartamento abitato da una coppia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a generare le fiamme sarebbe stato il malfunzionamento di uno scaldasonno.

Incendio nell’Agrigentino, arrivano i soccorsi

In via Vittorio Colonna ad Aragona si sono presentati i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere l’incendio che, nel frattempo, aveva aggredito due abitazioni, distruggendone pareti e arredi, facendo anche temere il peggio per i residenti.

Fortunatamente, i coniugi che risiedevano all’interno dell’appartamento da dove sono partite le fiamme e gli altri inquilini della palazzina sono riusciti ad allontanarsi dal pericolo. In strada si sono riversati anche diversi abitanti della zona.