Fiamme nella notte vicino al campo sportivo, brucia auto di 61enne: indagini in corso

Sono in corso le indagini da parte dei vigili del fuoco per fare luce sull'episodio incendiario. Aperto un fascicolo.

Ennesimo caso di auto in fiamme ad Agrigento. L’ultimo episodio incendiario si è verificato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre in via Graceffo, nel rione del campo sportivo.

Ad andare in fiamme è stata una Toyota Yaris di proprietà di una donna di 61 anni. Sul luogo dove si è verificato il rogo si sono presentati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i quali si sono dati da fare per estinguere le fiamme.

Le indagini

Presenti anche gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Agrigento, i quali hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Secondo le prime informazioni, gli investigatori non avrebbero trovato tracce di innesco o liquido infiammabile. La Procura della Repubblica della città dei templi ha aperto un fascicolo per danneggiamento.