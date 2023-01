Misterioso incendio, in fiamme l’auto di una pensionata: si indaga

Un incendio dalle cause ancora poco chiare in via Monteverdi a Canicattì, in provincia di Agrigento: in corso indagini.

Si indaga su un misterioso incendio a Canicattì, in provincia di Agrigento, ai danni dell’auto di una pensionata di 66 anni.

Il rogo è scoppiato in via Monteverdi, dove l’auto era stata parcheggiata.

Incendio a Canicattì, in fiamme l’auto di una pensionata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme avrebbero avvolto e danneggiato l’auto della 66enne mentre si trovava parcheggiata in via Monteverdi. Le cause al momento non sembrano chiare, quindi sono in corso degli accertamenti sul caso.

Una volta scattato l’allarme e denunciato il fatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi hanno spento il rogo, i secondi hanno invece avviato gli accertamenti e le indagini di rito per scoprire le cause dell’incendio e capire se si sia trattato di un evento di natura dolosa o meno.

Fortunatamente, sembra che i vigili del fuoco siano riusciti a estinguere l’incendio prima che le fiamme arrivassero ad altri mezzi in sosta in zona.

Immagine di repertorio