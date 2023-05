Fiamme a Campobello di Mazara, al rogo due auto della Municipale: individuato l’autore

Rogo nel corso della notte, in fiamme due auto in dotazione alla Polizia Municipale. Ecco chi è l'autore dell'incendio.

Due auto appartenenti alla Polizia Municipale di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, sono state date alle fiamme nel corso della notte tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio.

Così come sottolineato dai colleghi di TP24, a bruciare sono state due Fiat Tipo, una impiegata dagli agenti come autovettura di rappresentanza e l’altra immatricolata per i servizi di Polizia Municipale.

Auto in fiamme, ecco chi è l’autore

Al momento dello scoppio del rogo, le due auto si trovavano parcheggiate davanti al Palazzo municipale della località trapanese. A quanto pare, le autorità avrebbero già identificato il presunto autore dell’incendio delle due auto.

Si tratterebbe di un giovane originario di Mazara del Vallo, sempre della provincia di Trapani. Il responsabile sarebbe stato denunciato. Ancora da comprendere perché il giovane abbia compiuto l’atto incendiario nei confronti delle due auto della Municipale.