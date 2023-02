Fiamme nella notte, brucia l’Alfa Romeo Giulietta di un dipendente: si indaga

Una Alfa Romeo Giulietta di proprietà di un impiegato di una ditta di commercio alimentari è andata in fiamme nella notte tra lunedì e martedì in via Edison, a Campobello di Licata (Agrigento).

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere le fiamme. Presenti anche i carabinieri che hanno aperto un’indagine sulla vicenda.

Auto in fiamme, rogo doloso?

Nei pressi del mezzo bruciato non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile o taniche di benzina, ma gli inquirenti starebbero seguendo la pista privilegiata dell’atto volontario. Da comprendere, comunque, chi possa aver deciso di dare alle fiamme l’auto del dipendente.

A quanto pare, la vittima dell’incendio – presumibilmente doloso – non avrebbe mai ricevuto particolari minacce e non esisterebbero al momento elementi che possano far pensare a un atto intimidatorio nei suoi confronti da parte di conoscenti.