“Voleva vedere qualcosa bruciare” e appicca incendio nella chiesa di San Gaetano: denunciato

Individuato l’autore dell’incendio ai danni della chiesa di San Gaetano a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

Incendio chiesa di San Gaetano

I carabinieri della stazione di Portopalo di Capo Passero, dopo accurate attività di indagine condotte nell’immediatezza dei fatti, hanno scoperto l’identità dell’autore del danneggiamento che ha scosso la comunità portopalese il 26 marzo scorso.

L’uomo, un 28enne netino residente a Portopalo da tempo, ha precedenti per reati della stessa natura ed è stato denunciato per il reato di incendio all’autorità giudiziaria aretusea. Il gesto non ha motivazione religiose ma sarebbe stato originato dal desiderio di veder qualcosa ardere, reso incontenibile dall’occasione creata delle porte aperte della chiesa e dalla presenza di lumini già accesi al suo interno.

