Palermo, incendio all’ex Chimica Arenella: a fuoco cumulo di rifiuti

Sul polo industriale sono attesi da anni interventi di riqualificazione.

È stato spento solo la scorsa notte un maxi incendio divampato all’ex Chimica Arenella a Palermo, in uno dei capannoni dove dentro c’era ogni tipo di rifiuti.

Il rogo partito ieri sera da via Monsignor Filippo Pottino è stato domato dopo diverse ore.

La dinamica dell’incendio all’ex Chimica Arenella

Per accertare i danni provocati all’ambiente dalla nube di fumo che si è alzata sono intervenuti i tecnici dell’Arpa. A lanciare l’allarme sono stati i residenti. Sono intervenute quattro squadre per riuscire a domare l’incendio all’ex Chimica Arenella che ha mandato in fumo grossi cumuli di rifiuti anche ingombranti e speciali come lastra di amianto. Sul polo industriale sono attesi da anni interventi di riqualificazione.

Proprio l’11 luglio scadrà il termine per la presentazione delle proposte nell’ambito di “Reinventing Cities”, il progetto targato C40, la rete mondiale di circa cento sindaci unici nel contrasto della crisi climatica, che ha come obiettivo la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana grazie al partenariato pubblico-privato. Il complesso immobiliare potrebbe ospitare diverse attività anche culturali, associative, sportive e per il tempo libero.

Già l’anno scorso, ad agosto, nell’area dell’ex stabilimento era stato appiccato il fuoco a cumuli di rifiuti solidi urbani. In quell’occasione i i vigili del fuoco avevano domato le fiamme in un paio d’ore.