Incendio in casa, muore anziana 86enne: fiamme da stufa elettrica

Una donna di 86 anni è morta ieri sera a Manfredonia, in provincia di Foggia, dopo che nella sua abitazione a pianterreno di via San Francesco, intorno alle 22.30, si è sviluppato un incendio probabilmente sprigionato da una stufetta elettrica.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del Commissariato di pubblica sicurezza della città sipontina e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ma per l’anziana, che viveva da sola, non c’è stato nulla da fare. Sarebbero stati i vestiti della donna a prendere fuoco e a non lasciarle scampo.