In fiamme Jeep di bracciante agricolo nell’Agrigentino, possibile intimidazione?

Sono in corso le indagini per chiarire cosa possa aver scatenato l'incendio che ha distrutto una Jeep a Palma di Montechiaro.

Una Jeep di proprietà di un bracciante agricolo è andata distrutta nell’incendio scoppiato tra sabato 15 e domenica 16 luglio in via Peloritani a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Distaccamento di Licata che si sono occupati delle operazioni di spegnimento della vettura. Ancora da comprendere cosa possa aver generato l’incendio.

In merito all’accaduto sono state avviate le indagini da parte degli agenti di Polizia del locale Commissariato. Al momento non sarebbe esclusa alcune ipotesi, nemmeno quella della potenziale intimidazione.