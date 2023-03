Paura in via Libertà, fiamme all’interno di un ristorante: indagini in corso

Un incendio è divampato, questa mattina intorno alle 7:30, all'interno di un ristorante in via Libertà, a Palermo. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. I Pompieri, dopo aver spento il rogo hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza l’area. Sono in corso le indagini per stabilire causa dell’incendio.

