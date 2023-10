Sottopasso in fiamme sulla SS121, è la dimora di un clochard

Terribile gesto ai danni di un senzatetto molto conosciuto a Villabate, in provincia di Palermo.

Terribile gesto ai danni di un clochard di Villabate, in provincia di Palermo: qualcuno avrebbe dato alle fiamme il sottopasso che l’uomo utilizzava come dimora.

L’episodio è avvenuto nella serata tra sabato e domenica, in via Z8.

Data alle fiamme dimora di un clochard di Villabate

Secondo le prime indiscrezioni sull’episodio, ignoti avrebbero appiccato un incendio nei pressi di uno dei sottopassi della Strada Statale 121 in via Z8 a Villabate. In quel luogo di solito dimora un senzatetto molto conosciuto in paese, che per fortuna però non si trovava lì mentre divampavano le fiamme.

Pare che, fortunatamente, il rogo non abbia provocato feriti e che in quell’area non vi fosse nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Sono in corso le dovute indagini sul caso.

La tragedia di Palermo

Una storia con protagonista un altro clochard si è conclusa in maniera decisamente più tragica a Palermo. Lo scorso sabato mattina, il cadavere di un uomo senza fissa dimora è stato trovato in via Giachery dai volontari che assistono clochard e persone in difficoltà costrette a vivere per strada. La vittima è un uomo di 55 anni, di origine ghanese, conosciuto come Cristian. Sono ancora in corso le indagini su quanto accaduto: pare che sul volto del 55enne ci fosse un taglio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono una caduta accidentale e fatale e una colluttazione finita in tragedia.

Foto di Emanuele Cardella, via Facebook