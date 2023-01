Incendio traghetto a Palermo, prosegue monitoraggio temperature del ponte 4

Si stanno svolgendo i sopralluoghi per garantire l'accesso al ponte 4 al fine di procedere alle operazioni di spegnimento

Continuano al porto di Palermo le operazioni di monitoraggio delle temperature del ponte 4 del traghetto Palermo-Napoli, a bordo del quale lo scorso sabato è divampato un incendio prima della partenza per il capoluogo campano. I vigili del fuoco sono stati impegnati per cercare di domare le fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Contestualmente, si stanno svolgendo i sopralluoghi e gli interventi preliminari per garantire l’accesso al ponte 4 al fine di procedere alle operazioni di spegnimento. Si era temuto per l’affondamento della nave, inclinatasi verso prua per via dell’acqua imbarcata: sono stati applicati due fori allo scafo, per consentire il deflusso dell’acqua e ribilanciare il carico a bordo.