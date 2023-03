Inchiesta Juventus, passo indietro di Santoriello: pm si astiene

Il pubblico ministero non sosterrà l'accusa nel procedimento contro il club bianconero

Novità nel processo che tra meno di una settimana vedrà coinvolta la Juventus nell’udienza relativa all‘inchiesta Prisma sui bilanci della società bianconera.

Il pubblico ministero Ciro Santoriello, della procura di Torino, dopo l’ondata di polemiche susseguitesi per i video circolati sul web in cui il pm rivelava di essere tifoso del Napoli e anti juventino, ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel procedimento a carico del club piemontese.

Ecco da chi sarà composta l’accusa

La procura, dunque, continuerà ad essere rappresentata di fronte al Gup Marco Picco dagli altri due magistrati del Pool, vale a dire Mario Bendoni e Marco Gianoglio.

Santoriello, come scritto poco sopra, non sarà in aula per l’udienza preliminare del processo Prisma in programma lunedì prossimo, 27 marzo.