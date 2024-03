Inchiesta sul finanziere Pasquale Striano e l’accusa di dossieraggio: ecco i personaggi spiati

L'elenco dei nomi è molto lungo e non sono ancora del tutto chiari gli interessi legati all'accesso alle banche dati

La lista dei profili che il luogotenente della Finanza Pasquale Striano avrebbe spiato illegalmente è molto lunga e spazia tra personaggi della politica, dello sport e dello spettacolo. Questo è quanto emerge dall’inchiesta che la Procura di Perugia ha aperto nei confronti di colui che fino a qualche mese fa era in servizio alla Direzione Nazionale Antimafia.

Inchiesta sul finanziere Pasquale Striano: la lista dei personaggi spiati

La lista dei nomi è ampia e non sono ancora del tutto chiare le motivazioni per cui Pasquale Striano avrebbe svolto un’attività di accesso illecito alle banche dati di numerosi personaggi. Una delle ipotesi è che avrebbe potuto farlo per conto di qualche committente privato. Ecco la lista dei personaggi spiati a cui potrebbero aggiungersi altri nomi nel corso delle indagini:

Matteo Renzi

Marta Fascina

Guido Crosetto

Alfredo Urso

Francesco Lollobrigida

Gilberto Pichetto Fratin

Marina Elvira Calderone

Giovanbattista Fazzolari

Claudio Durigon

Andrea Delmastro

Fabio Rampelli

Denis Verdini

Piero Amara

Olivia Paladino

irene Pivetti

Marco Carrai

Gabriele Gravina

Gaetano Caltagirone

Andrea Agnelli

Massimiliano Allegri

Cristiano Ronaldo

Fedez

La lunga serie di accessi abusivi agli archivi, in assenza di un qualsiasi input investigativo in qualità di funzionario della Direzione Nazionale Antimafia, ha portato la Procura di Perugia a voler approfondire le indagini, in modo particolare per risalire alle motivazioni di queste continue ricerche, che di fatto vanno dal 2018 fino a qualche mese fa

Secondo la Procura, guidata da Raffaele Cantone, Striano avrebbe abusato del proprio ruolo e molte richieste di accesso alle banche dati venivano avanzate da giornalisti, tanto che nell’inchiesta sono coinvolte in totale 16 persone, compreso il finanziere. Tra gli indagati risulta anche Antonio Laudati, che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo di responsabile della sezione che gestiva le Segnalazioni di operazioni sospette proprio per quanto riguarda le banche dati.

Inchiesta sul finanziere Pasquale Striano, indagini nate su segnalazione di Crosetto

L’indagine in questione ha avuto inizio da un esposto del ministro della Difesa Guido Crosetto circa un anno fa, quando su un quotidiano era stato pubblicato un documento relativo alla sua dichiarazione dei redditi e a compensi percepiti da Leonardo. Il fascicolo era finito sul tavolo della procura di Roma, che di fatto è riuscita, dopo una serie di indagini, a risalire a Pasquale Striano, scoprendo l’elevato numero di accessi alle banche dati senza autorizzazioni.

