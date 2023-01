Incidente a Gravina di Catania: auto finisce contro guardrail

In via Etnea bassa, a Gravina, si sarebbe verificato un'incidente autonomo, con un'automobile che avrebbe impattato contro un guardrail

Incidente a Gravina di Catania.

Stando a quanto appreso, si è trattato di incidente autonomo, con un’automobile in transito in via Etnea bassa che è andata ad impattare a bassa velocità contro un guardrail.

Fortunatamente, l’uomo alla guida del mezzo non ha riportato ferite, uscendo illeso dall’impatto con il new jersey.

Il traffico, congestionato sulla carreggiata per via della presenza del mezzo posizionato di traverso, verrà liberato a breve non appena il carro attrezzi preleverà la macchina incidentata.