Schianto tra due auto nella notte sulla A18, 4 feriti

Ennesimo incidente in autostrada nel Catanese: sono 4 i feriti in seguito all'impatto tra due auto.

Si è registrato un incidente stradale sulla A18 nella notte, nei pressi del casello autostradale per Acireale (in provincia di Catania).

Incidente sulla A18, scontro con 4 feriti ad Acireale

La dinamica del sinistro, avvenuto intorno alle 2 di notte nella carreggiata in direzione Catania, è ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate nei pressi del casello autostradale per Acireale.

Sul posto, in seguito alla segnalazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità e i vigili del fuoco e gli operatori del 118 per le operazioni di soccorso. Il bilancio dell’incidente è di quattro feriti che, secondo le prime indiscrezioni, fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni.

