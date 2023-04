Autocisterna contro Toyota, violento scontro sulla A19: traffico in tilt

Il bilancio dell'incidente, che ha provocato forti rallentamenti del traffico, sarebbe di 3 feriti. La prima ricostruzione dell'accaduto.

Nuovo incidente sulle strade siciliane: in particolare il traffico risulta bloccato lungo l’autostrada A19, nel tratto tra Caltanissetta ed Enna, dopo uno scontro tra due mezzi, un’autocisterna e una vettura modello Toyota Rav 4.

Ecco la nota dell’Anas sulle limitazioni alla viabilità e sulla prima ricostruzione del sinistro.

Incidente sulla A19, traffico in tilt tra Caltanissetta ed Enna

“Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è provvisoriamente bloccato tra Caltanissetta ed Enna, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autocisterna e un’autovettura sono entrate in collisione in un tratto a doppio senso di circolazione”, si legge nella nota di Anas.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbero 3 i feriti in seguito al sinistro, avvenuto nei pressi dello svincolo per Enna. Pare che sia intervenuto anche l’elisoccorso, ma che le condizioni delle persone coinvolte non siano particolarmente gravi. Sul posto il personale Anas per i rilievi e la gestione della viabilità dopo il sinistro.

