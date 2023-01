Auto contro guard-rail sul viadotto Garibaldi ad Agrigento, donna finisce in ospedale

Momenti di paura per la conducente dell'auto che si è schiantata contro le barriere di protezione. Per lei necessario il trasporto in ospedale, ecco le sue condizioni di salute.

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, domenica 8 gennaio, lungo il viadotto Garibaldi-Imera a poca distanza da piazzale Rosselli ad Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una donna di 47 anni originaria della città di templi sarebbe finita contro il guard-rail mentre si trovava alla guida della propria auto.

I soccorsi

La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari del 118 e successivamente trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per ricevere le cure del caso.

Fortunatamente la donna avrebbe rimediato soltanto dei traumi non preoccupanti e non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale che si sono occupati dei rilievi del caso. Ancora da comprendere le cause dell’incidente, di natura autonoma.