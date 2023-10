L’incidente con il trattore e la corsa in ospedale, 18enne lotta tra la vita e la morte

Ecco come sta il ragazzo coinvolto in un drammatico incidente in contrada Campanella, nell'Agrigentino.

Il 18enne di Aragona (AG) coinvolto e rimasto ferito in un grave incidente con un trattore in contrada Campanella continua a essere in gravi condizioni, purtroppo.

Dopo un importante intervento chirurgico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è giunto poco dopo il drammatico sinistro, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia.

Come sta il ferito dell’incidente con trattore ad Aragona

Il ragazzo, purtroppo, è in serie condizioni. All’ospedale di Agrigento, dove il 18enne è giunto con gravi traumi in varie parti del corpo, ha subìto un delicato intervento chirurgico dall’equipe medica del reparto di Chirurgia, nel corso del quale i medici hanno asportato la milza. Viste le sue condizioni, il personale medico ha valutato il trasferimento al Villa Sofia di Palermo. Purtroppo il giovane rimane in prognosi riservata.

Sull’incidente sono ancora in corso le indagini degli agenti della polizia municipale di Aragona, con il coordinamento della Procura di Agrigento.

La ricostruzione

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo guidato dal giovane – un trattore gommato – si sarebbe ribaltato improvvisamente in contrada Campanella, per cause ancora da accertare. Al contrario di quanto inizialmente indicato, non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi e non c’è alcuno scooter interessato dal sinistro.

Immagine di repertorio