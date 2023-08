Violento incidente tra due auto, bambino di 6 mesi muore in ospedale

Inutili i tentativi dei medici, il piccolo è morto a soli 6 mesi a causa del grave trauma cranico rimediato nello scontro.

Un bambino di soli 6 mesi è morto nella serata di ieri, lunedì 31 luglio, all’ospedale Maggiore di Parma dopo esservi giunto in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la variante Cispadana a Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.

La ricostruzione e i soccorsi

A riportarlo sono i colleghi del Corriere della Sera, edizione di Bologna. Secondo la ricostruzione dei fatti, il piccolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente che ha visto come protagonista una Fiat Panda e una Citroen.

A bordo del primo mezzo, oltre al bambino, erano presenti gli zii e il cuginetto di 4 anni. Questi non avrebbero riportato particolari conseguenze. Le persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale sono state portate all’ospedale Poma di Mantova.

Il bambino, una volta, giunto in ospedale, sarebbe stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica per ridurre il grave trauma cranico rimediato dopo lo scontro. Purtroppo, nonostante l’intervento dei medici, non ci sarebbe stato nulla da fare.