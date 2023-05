Incidente auto moto: morto giovane centauro, ferita la sorella 14enne in sella con lui

Un giovane di 18 anni, in sella alla sua moto con la sorella di 14, è morto ieri notte nelle strade del bergamasco in seguito ad un terribile incidente. Durante il tragitto, lo scontro con un’auto è risultato fatale per il giovane. Mentre, per la ragazzina, anch’essa sbalzata dal mezzo, è stato disposto il ricovero d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per lei fratture al bacino e al femore.

Lievi ferite per il conducente dell’auto

Kevin, questo il nome del ragazzo originario di Grone, è morto sul colpo. L’uomo alla guida, un 44enne che proveniva dal senso di marcia opposto, ha riportato ferite lievi.