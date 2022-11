Scontro auto-moto, il catanese Rodolfo Infantino muore a Fiumicino: soccorsi inutili

Rodolfo Infantino, catanese di nascita ma romano d'adozione, è morto mentre si trovava in sella alla sua moto. Da comprendere le cause del sinistro.

Si è rivelato fatale l’incidente tra un’auto e una moto avvenuto ieri pomeriggio in via Aeroporto a Fiumicino (Roma) per Rodolfo Infantino, 64enne di origini catanesi ma residente da anni nel Lazio.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’uomo si trovava alla guida della sua moto, una Yamaha MT-09, quando si sarebbe scontrato con una vettura Volkswagen che procedeva sull’opposto senso di marcia.

Sono ancora da determinare le cause che hanno portato al tremendo impatto.

L’intervento dei sanitari

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne. Sono interventi anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito.

Il sinistro ha causato rallentamenti alla circolazione stradale, con la formazione di lunghe code.