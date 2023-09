Tragico incidente con l’autobotte in Sicilia, muore operaia Forestale

L'annuncio e il cordoglio del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’ennesimo incidente in Sicilia, per l’esattezza in provincia di Ragusa, ha portato alla morte una donna della squadra antincendio della Forestale.

La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, l’operaia sarebbe rimasta coinvolta nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava alla fine del turno di lavoro nella zona di Giarratana. Il mezzo antincendio si sarebbe ribaltato, per cause ancora da confermare.

Per la donna, autista, non c’è stato nulla da fare. Altri operai sarebbero rimasti feriti.

Operaia della Forestale morta in incidente con autobotte, il cordoglio della Regione

“Apprendo con grande dolore la notizia della morte dell’operaia della squadra antincendio della Forestale, rimasta coinvolta, nel Ragusano, nell’incidente dell’autobotte sulla quale viaggiava al rientro dal servizio. Una tragedia che colpisce ancora una volta, purtroppo, coloro i quali svolgono per la Sicilia una preziosa funzione di presidio del territorio e di tutela dell’ambiente. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana. Agli altri operai feriti vanno i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Immagine di repertorio