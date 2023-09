Incidente sulla A19 Palermo-Catania, auto si schianta: c’è una persona ferita

Una persona coinvolta nell'incidente avvenuto ieri sera lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania. Sul posto i sanitari del118.

Ennesimo incidente stradale lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nella serata di ieri giovedì 28 settembre. Un’auto è rimasta coinvolta nel sinistro all’altezza dell’abitato di Trabia, in direzione del capoluogo etneo, causando lunghi incolonnamenti e forti ritardi alla circolazione.

Incidente sulla A19, cos’è successo

Nell’occasione è rimasto ferito un uomo che si trovava a guida del mezzo a quattro ruote. Non è ancora chiaro se possano essere rimaste coinvolte altre auto.

La persona interessata dal sinistro, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze ma è stata assistita dai sanitari del 118 e successivamente portata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia stradale per accertare la dinamica di quanto accaduto e la gestione del traffico.