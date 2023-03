Camionista siciliano muore sulla A1, la vittima è Natale Parisi: “Continua a sorridere”

Lacrime e disperazione per la scomparsa di Natale Parisi, travolto mortamente da un mezzo lungo l'autostrada A1.

Ha origini siciliane la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri, domenica 12 marzo, lungo l’autostrada A1 Roma-Napoli, in direzione Frosinone. Si tratta di Natale Parisi, 65 anni, camionista nato a Fiumedinisi, in provincia di Messina.

Morte Natale Parisi, la ricostruzione del sinistro

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe sceso dal suo mezzo che si trovava in sosta per dare il cambio a un collega, ma sarebbe stato travolto mortalmente da un’automobile che sopraggiungeva lungo la carreggiata.

L’auto, in seguito, si sarebbe scontrata con altre due vetture. Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 al fine di prestare i soccorsi al malcapitato, ma per Natale Parisi non ci sarebbe stato nulla da fare. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Morte Natale Parisi, i messaggi di cordoglio

Si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio per la scomparsa del camionista siciliano. “Oggi è tragicamente venuto a mancare un collega, un amico, che ha dedicato 40 anni della sua vita al lavoro di autista, che ha sempre svolto con impegno e dedizione. Che tu possa adesso percorrere le strade più belle nell’alto dei cieli. Buon viaggio”, si legge sulla pagina Facebook dell’azienda Rapid Trasporti,

“Che duro lavoro quello del camionista. Capita di mancare nelle ricorrenze più importanti, di perdersi traguardi importanti dei propri figli, di non dormire la notte, di mancare da casa per settimane, di stare sempre vigile al volante, lavarsi e mangiare negli autogrill. Sono scelte di vita..giusto..ma quanti sacrifici e quante rinunce dietro questo lavoro, una vita che nessuno ti ridà indietro… ma se poi finisce così è ancora più ingiusto. Continua a sorridere“, è il messaggio pubblicato su Facebook da Irene.

“Una persona sempre sorridente e gentile… riposa in pace Natale. Condoglianze alla famiglia”, commenta Valentina. “Si è spenta un’icona dell’autotrasporto. Riposa in pace carissimo Natale”, è il pensiero di Pietro.

