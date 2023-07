Fa un incidente, vede i carabinieri e li aggredisce: 38enne ai domiciliari nel Siracusano

L'uomo, protagonista di un incidente ad Avola, non ha gradito l'arrivo dei miliari e si è scagliato contro.

Commette un incidente autonomo e si scaglia contro i carabinieri giunti in soccorso. Singolare episodio quello avvenuto ad Avola, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 38 anni ha aggredito dei militari con calci, pugni, morsi e insulti.

Dagli insulti ai pugni

Il protagonista della vicenda, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro senza particolari conseguenze ed è stato notato da dei carabinieri che stavano passando sul posto.

La visita dei militari, però, sembrerebbe non essere stata gradita dal 38enne. L’uomo ha prima pronunciato delle offese nei loro confronti, poi li ha picchiati con violenza.

Lo scatto d’ira non è però rimasto impunito, con l’aggressore che è finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e successivamente collocato agli arresti domiciliari.