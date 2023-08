Mini Cooper contro i tavolini di un bar, terrificante incidente nel Catanese: 7 feriti

Panico a Caltagirone per un brutto incidente: ecco la prima ricostruzione.

Momenti di puro terrore a Caltagirone, in provincia di Catania, nella serata del 18 agosto: un’auto sarebbe infatti piombata su alcune persone sedute ai tavolini di un bar di piazza Municipio.

Il bilancio è di almeno 7 feriti e alcuni, purtroppo, sembra siano in gravi condizioni.

Incidente a Caltagirone, auto contro tavolini del bar

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo – per cause ancora da verificare – e avrebbe travolto diversi passanti e clienti di un bar. Purtroppo, l’incidente ha provocato dei feriti, almeno 7 secondo le prime informazioni. Pare che l’auto, una Mini Cooper, stesse percorrendo la strada ad alta velocità: la posizione del conducente è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con diverse ambulanze per soccorrere i feriti e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito.

La tragedia di Militello in Val di Catania

Non è l’unico incidente che ha interessato il Catanese nelle scorse ore. Purtroppo, infatti, l’esplosione di un cannone spara-coriandoli nel corso di una festa patronale di Militello in Val di Catania ha provocato la morte di un uomo. I festeggiamenti sono stati sospesi e sono partite le indagini di rito per ricostruire la dinamica della tragedia.

Foto inviata da Franco Assenza