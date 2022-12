Incidente “strano”, uomo abbandona l’auto e scappa in mezzo alle campagne: si indaga

L'incidente si è verificato tra Cannatello e San Leone, ad Agrigento. Si indaga, mentre l'uomo coinvolto è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti di rito.

Uno strano incidente si è verificato nelle scorse ore in viale Cavaleri Magazzeni, tra Cannatello e San Leone ad Agrigento.

Ecco la prima ricostruzione, attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Incidente tra Cannatello e San Leone, uomo abbandona auto in viale Cavaleri

Pare che il protagonista del bizzarro incidente abbia perso il controllo della propria auto, una Golf Volkswagen, e sia finito fuori strada. Prima di terminare la sua corsa, avrebbe impattato contro un palo e la vicina recinzione.

Dopo essersi fermato in prossimità di un’area di campagna, l’uomo avrebbe abbandonato il mezzo e sarebbe fuggito. Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul luogo del sinistro, lo avrebbero ritrovato poco più tardi in mezzo alle campagne. Non è chiaro il motivo della fuga, ma non si esclude che il conducente del veicolo – un 45enne di Favara (AG) – abbia scelto di andare via per non sottoporsi all’alcol test.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i sanitari del 118, che hanno trasferito il protagonista del sinistro all’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti e le cure del caso.

Purtroppo, questo non è stato l’unico incidente del fine settimana in Sicilia. Si è infatti registrato un incidente mortale nel Catanese e, inoltre, un ragazzo è rimasto gravemente ferito in seguito a un impatto tra il suo scooter elettrico e un’auto tra Bagheria e Ficarazzi (PA).