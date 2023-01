Agrigento, auto si schianta contro tir: due feriti trasferiti in ospedale

L'incidente è avvenuto ungo la statale 115 in territorio di Cattolica Eraclea, un'auto si è scontrata violentemente con un mezzo pesante

Questa mattina, è avvuto un incidente stradale lungo la strada statale 115, nei pressi di Cattolica Eraclea.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un mezzo pesante articolato e una Fiat Punto.

Da quanto di apprende, il bilancio è di due feriti tra cui una guardia giurata originaria di Siculiana. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi.