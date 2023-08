Ennesimo incidente sulla ex provinciale 17, scontro auto-scooter: un ferito

Nuovo incidente sulla Vittoria - Scoglitti: polizia municipale sul posto.

Ancora un incidente stradale in provincia di Ragusa, per l’esattezza lungo la ex Strada Provinciale 17 che da Vittoria conduce a Scoglitti.

“Continuano gli incidenti stradali nonostante il tanto pubblicizzato politicamente telelaser e autovelox”, si legge in un commento di Franco Assenza, che invia la foto del sinistro.

Incidente sull’ex Provinciale 17 a Vittoria

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 15 di mercoledì 9 agosto 2023, a scontrarsi sarebbero stati un’auto e uno scooter. L’impatto è avvenuto in contrada Valseca. Pare che la vettura, uscendo da una via secondaria, abbia investito – per cause ancora da accertare – il centauro a bordo del mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio lo scooterista, rimasto ferito (fortunatamente in maniera non grave). Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Vittoria per i rilievi di rito e per accertare eventuali responsabilità.

Foto di Franco Assenza