Scontro tra camion e auto sulla Provinciale 160: ci sono feriti

Il fine settimana si apre con un incidente nel Catanese: ecco la prima ricostruzione.

Si è registrato questa mattina un nuovo pericoloso incidente in provincia di Catania, per l’esattezza lungo la Strada Provinciale 160 (Ragalna-Nicolosi), nel territorio di Belpasso.

Purtroppo, sembra che ci siano dei feriti.

Incidente con feriti sulla Provinciale 160 a Belpasso

Rimane ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai colleghi di Video Star, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra un camion e un’auto lungo la provinciale.

In base alle prime informazioni sul sinistro, ci sono feriti ma al momento le loro condizioni non sono note. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò e gli agenti della polizia municipale di Belpasso per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Pare che il tratto sia stato momentaneamente chiuso al traffico.

Immagine di repertorio