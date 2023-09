Violento incidente nel Siracusano, moto contro palo: 15enne in gravissime condizioni

Sono ore di preoccupazione per la salute della 15enne coinvolta nell'incidente di Floridia. Ferito in maniera meno grave il conducente.

Si trova in gravissime condizioni una studentessa 15enne originaria di Floridia (Siracusa), rimasta coinvolta un violento incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre a Solarino.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, la giovane si trovava sul sellino posteriore di una moto guidata da un 17enne amico della ragazzina.

Improvvisamente, per cause ancora da comprendere, il conducente avrebbero perso il contro del mezzo a due ruote, schiantandosi contro un palo della segnaletica stradale all’altezza di una rotatoria. Non si registrerebbe il coinvolgimento di altri mezzi.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Entrambi gli occupanti sono finiti sull’asfalto, con la 15enne di Floridia che ha rimediato le conseguenze peggiori. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118, i quali hanno provveduto al trasporto della malcapitata al Pronto Soccorso di Siracusa.

I medici nel nosocomio hanno poi disposto il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania. Meno gravi, invece, le ferite del conducente.