Prima l’impatto e poi l’auto in fiamme: due morti carbonizzati, traffico bloccato sulla Statale 640

Code e soccorritori in azione lungo la "Strada degli Scrittori" dopo un incidente mortale: due vittime.

Prima l’incidente autonomo mortale lungo la Statale 640 e poi l’incendio d’auto: traffico temporaneamente bloccato lungo la “Strada degli Scrittori”, nel territorio di Favara (provincia di Agrigento).

Ecco il comunicato dell’Anas con le indicazioni sulla viabilità e la prima ricostruzione dell’ultimo incidente mortale in Sicilia.

Incidente e incendio d’auto sulla Statale 640, traffico bloccato a Favara

Di seguito la nota Anas: “Sulla statale 640 Strada degli Scrittori il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione nord in avvicinamento al chilometro 18,600, in territorio comunale di Favara (AG). Per cause in corso di accertamento, un’auto ha impattato autonomamente e ha preso fuoco“.

Secondo una prima ricostruzione, le due persone all’interno della vettura sarebbero morte carbonizzate. Al momento si sconoscono le generalità delle vittime. Sul posto i vigili del fuoco, ambulanza del 118 e i Carabinieri che indagano sulla dinamica del sinistro.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Foto di Irene Milisenda