Incidente sul lavoro nel Siracusano, operaio resta schiacciato da lastra di marmo: è grave

L'operaio al lavoro nell'azienda di Augusta si troverebbe attualmente in gravi condizioni. Si indaga sull'accaduto.

Ennesimo grave incidente sul lavoro in Sicilia. Nel pomeriggio di ieri un operaio che stava lavorando in un’azienda nel territorio di Augusta, in provincia di Siracusa, sarebbe rimasto schiacciato da una lastra di marmo durante alcune operazioni di carico e scarico.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i quali hanno provveduto ad attivare un elisoccorso viste le condizioni dell’uomo.

Il malcapitato è stato trasportato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Al momento, le sue condizioni di salute sarebbero gravi.

L’area dell’azienda di Augusta dove si è verificato l’incidente sarebbe stata posta sotto sequestro, con la Procura di Siracusa che avrebbe già fatto partire le indagini per ricostruire quanto accaduto.