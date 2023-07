Tragedia nel Siracusano, il 59enne Sebastiano Palermo muore travolto da carico di un Tir

Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia, perde la vita Sebastiano Palermo. Stava scaricando del materiale ferroso a Carlentini.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita, stavolta, è stato Sebastiano Palermo, un autotrasportatore 59enne originario di Acireale, in provincia di Catania, a quanto pare travolto dalla caduta di materiale ferroso mentre si trovava in un’azienda agricola di contrada San Leonardello a Carlentini, nel Siracusano.

La ricostruzione

In base a una prima ricostruzione, Sebastiano Palermoera giunto in azienda e si stava occupando di scaricare il materiale dal Tir contenente delle ringhiere di ferro.

Purtroppo, durante l’operazione, parte del contenuto sarebbe scivolato addosso al 59enne senza lasciargli scampo. Alcune persone presenti si sono premurate si soccorrere il malcapitato ma, sfortunatamente, non vi sarebbe stato nulla da fare.

Sul posto si sono presentati anche i sanitari del 118 che si sono dovuti arrendere all’evidenza. Sul luogo anche i carabinieri. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, provvedendo a sequestrare il mezzo e il suo carico.

Foto di repertorio