Tragedia sfiorata in cantiere, crolla il ponteggio e l’operaio precipita

Tragedia sfiorata questa mattina in via Filippo Corridoni a Erice, dove si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro che ha provocato il ferimento di un operaio.

La dinamica rimane ancora da chiarire. Sul posto sono giunti polizia e vigili urbani di Erice per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Incidente sul lavoro a Erice, crolla ponteggio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, il ponteggio di un palazzo in manutenzione sarebbe crollato improvvisamente. L’operaio ferito, che si trovava assieme a un collega sul ponteggio e si stava occupando di smontare un ascensore, sarebbe precipitato. Avrebbe riportato varie fratture.

L’altro operaio, fortunatamente, non avrebbe riportato lesioni.

Uil Trapani: “Tragedia scampata, ma l’attenzione rimanga alta”

Sull’incidente sul lavoro con infortunio avvenuto a Erice, l’ennesimo in una Sicilia dove casi del genere sono purtroppo all’ordine del giorno, sono intervenuti il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino e il segretario Feneal Uil Trapani Giuseppe Tumbarello.

“Oggi a Erice la tragedia è stata scampata, ma l’episodio deve far riflettere, e dunque agire, su quanto si può fare a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“La media degli incidenti sul posto di lavoro in Italia è terribilmente alta – affermano -, ci sono 1.200 morti circa ogni anno, per cui la Uil da sempre si impegnata a ogni livello per rivendicare misure utili per cancellare questa tragedia. Lo dobbiamo a chi ha perso la vita mentre lavorava, lo dobbiamo a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. La sicurezza va garantita sempre, perché la vita va garantita sempre”.

Fonte immagine: Facebook – Uil Trapani