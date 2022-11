“Vola” giù dalla scala mentre lavora, ferito operaio 47enne: trasferito al Cannizzaro

Ennesimo grave incidente sul lavoro in Sicilia, nello specifico a Pachino (SR). Intervenuto l'elisoccorso per trasferire il malcapitato operaio a Catania.

Si registra l’ennesimo drammatico incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta a Pachino (in provincia di Siracusa), dove un operaio caduto da una scala è rimasto gravemente ferito.

L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Lucio Tasca.

Incidente sul lavoro a Pachino, cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, attualmente al vaglio degli inquirenti, il lavoratore interessato dall’incidente – un uomo di 47 anni – si trovava in cima a una scala per effettuare dei lavori all’esterno di un edificio di via Lucio Tasca. Improvvisamente, però, un furgone Fiorino avrebbe colpito la scala.

In seguito all’impatto, l’uomo sarebbe caduto, finendo a terra e rimanendo ferito.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti naturalmente gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato – ferito gravemente dopo il “volo” dalla scala e l’impatto violento con il suolo – all’ospedale Di Maria di Avola in codice rosso. Lì, verificate le gravi condizioni del 47enne, i sanitari hanno richiesto il trasferimento, in elisoccorso, all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che avranno il compito di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sul lavoro e verificare che siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza richieste dalla legge per evitare infortuni.

Immagine di repertorio