Incidente sul lavoro a Palermo, operaio travolto da inferriata: corsa in ospedale

Il lavoratore di 45 anni originario della provincia di Palermo è stato trasportato in ospedale, per lui diverse fratture.

Mattinata di trambusto a Palermo, dove un operaio edile di 45 anni originario di Carini è stato coinvolto in un incidente sul lavoro. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato impegnato all’interno del cantiere per la costruzione di un centro commerciale in via Rosario Nicoletti.

Per cause ancora da comprendere, un’inferriata sarebbe precipitata addosso al 45enne provocandogli diverse fratture.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118, i quali hanno provveduto a prestare il primo soccorso all’operaio. Presenti anche i carabinieri.

Il lavoratore, in seguito, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo e si troverebbe attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto all’interno del cantiere.