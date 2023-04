Operaio precipita da soffitto di azienda agricola nel Ragusano, scatta la corsa in ospedale

Momenti di paura per un operaio occupato a tinteggiare il soffitto di un'azienda agricola del Ragusano. Per lui necessari i soccorsi.

Grave incidente sul lavoro quello che si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 aprile, in un capannone di un’azienda agricola lungo la Strada provinciale 25 che collega le località di Ragusa e Marina di Ragusa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di una ditta che stava effettuando il tinteggio del soffitto sarebbe improvvisamente precipitato al suolo.

I soccorsi

A seguito dell’impatto con il suolo, sul posto si sono presentati i sanitari del 118 che hanno predisposto il trasferimento dell’uomo al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania tramite elisoccorso.

La Strada provinciale 25 è rimasta bloccata per diversi minuti per consentire le operazioni di soccorso dell’operaio. Sul posto si sono presentati anche i carabinieri per accertare la dinamica di quanto accaduto.